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Происшествия

Серьезное ДТП с бетономешалкой произошло на алтайской трассе - есть пострадавшие

Авария произошла на трассе Павловск - Барнаул днем 9 августа, сообщает "Инцидент Барнаул".

ДТП.
ДТП.
"Инцидент Барнаул"

33-летний водитель за рулем «Исудзу Гига» слишком близко подъехал к автомобилю перед ним и столкнулся с ВАЗ, которым управлял 66-летний мужчина.

Из-за этого произошло еще одно столкновение - с попутным УАЗ.

В ДТП пострадали три человека, один из них - водитель ВАЗ, которому оказали медпомощь, но не госпитализировали.

ДТП.
ДТП.
"Инцидент Барнаул"

Еще двое - его пассажиры, 18-летняя девушка и 13-летний мальчик. Их увезли в барнаульскую больницу №1.

Правоохранители ведут проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее появились фотографии Лады Дэнс после страшного ДТП.

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