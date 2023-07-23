Серьезная авария произошла в центре Барнаула с участием автомобиля ДПС

Подробности аварии уточняются. О пострадавших неизвестно.
Однако видно, как у серой легковушки всмятку разбит капот, а бампер свисает.
Ранее два жестких ДТП произошли на дороге в Новосибирск и в Барнауле.
В Барнауле утром 23 июля на пересечении ул. Димитрова и пр. Ленина столкнулись легковушка и служебная машина ДПС, сообщает "В курсе 22".
Подробности аварии уточняются. О пострадавших неизвестно.
Однако видно, как у серой легковушки всмятку разбит капот, а бампер свисает.
Ранее два жестких ДТП произошли на дороге в Новосибирск и в Барнауле.
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