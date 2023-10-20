Семейное дело. Появились версии двойного убийства, в котором погибли родственники Стаса Намина

Журналисты "МК" опросили соседей убитой, из источников узнали, что говорил преступник.

Место преступления

Дим в деревне Крюково — добротный, модерновый, без особого шика. На доме установлены видеокамеры. По версии соседей, якобы для того, чтобы знать, кто мусорит возле ухоженного участка.

Вещдок

Сейчас записи с этих камер изучают следователи.

Кто был в доме

Родственники пожилую женщину навещали часто — дочь Галина и внуки Артем (от брака с Наминым) и Роман (от первого брака с Дмитрием Новиковым).Они настолько примелькались в поселке, что соседи даже с ходу не смогли сказать, кто и в каком порядке появился на даче в день трагедии.

По словам соседей, в доме было тихо, криков или какой-то возни сельчане не слышали. Дочь звонила в районе 12:00, все было хорошо.

Двойное убийство

Пожилая женщина задремала, сидя в кресле. Внук оглушил ее молотком, надел на голову пакет и нанес несколько ударов ножом. Затем позвонил сводному брату и матери — приезжайте, бабушке плохо.

Первым приехал Артем. Роман ударил ножом по руке. Брат побежал за дом — пытался спастись. Не вышло. От полученных ранений 40-летний мужчина скончался. Вскоре подъехала Галина.

Мать сын не тронул, а признался что сделал это по "приказу Бога". И вызвал полицейских.

Версии

Романа возили на экспертизу, чтобы проверить, не находился ли он под воздействием каких-либо веществ. Но ее результаты специалисты не озвучили — тайна следствия. Высказывалось предположение, что причиной дерзкого преступления мог быть имущественный спор.

Еще одна "так себе" причина — внук обиделся на нравоучения бабушки.

Однако в региональном Следкоме сообщили — в ходе допроса мужчина рассказал, что мотив совершенного им дерзкого преступления — явился давний семейный конфликт.

Отморозок

Ранее Стас Намин прокомментировал двойное убийство сына и тещи. Основатель групп «Парк Горького» и «Цветы» Стас Намин, что его приемный сын Роман, убивший тещу и родного сына музыканта, «всегда был отморозком».

Намин подчеркнул — не общался с ним много лет и никогда не считал его родственником. Произошедшее Намин назвал страшной трагедией.

Стас Намин — основатель групп "Цветы" и "Парк Горького", легенда русского рока.