21 октября
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Происшествия

Семейное дело. Появились версии двойного убийства, в котором погибли родственники Стаса Намина

События рокового вечера 18 октября в доме тещи Стаса Намина, удалось восстановить практически по минутам.

На месте преступления работают следователи.
На месте преступления работают следователи.
mosobl.sledcom.ru

Журналисты "МК" опросили соседей убитой, из источников узнали, что говорил преступник.

Место преступления

Дим в деревне Крюково — добротный, модерновый, без особого шика. На доме установлены видеокамеры. По версии соседей, якобы для того, чтобы знать, кто мусорит возле ухоженного участка.

Вещдок

Сейчас записи с этих камер изучают следователи.

Кто был в доме

Родственники пожилую женщину навещали часто — дочь Галина и внуки Артем (от брака с Наминым) и Роман (от первого брака с Дмитрием Новиковым).Они настолько примелькались в поселке, что соседи даже с ходу не смогли сказать, кто и в каком порядке появился на даче в день трагедии.

По словам соседей, в доме было тихо, криков или какой-то возни сельчане не слышали. Дочь звонила в районе 12:00, все было хорошо.

Двойное убийство

Пожилая женщина задремала, сидя в кресле. Внук оглушил ее молотком, надел на голову пакет и нанес несколько ударов ножом. Затем позвонил сводному брату и матери — приезжайте, бабушке плохо.

Первым приехал Артем. Роман ударил ножом по руке. Брат побежал за дом — пытался спастись. Не вышло. От полученных ранений 40-летний мужчина скончался. Вскоре подъехала Галина.

Мать сын не тронул, а признался что сделал это по "приказу Бога". И вызвал полицейских.

Версии

Романа возили на экспертизу, чтобы проверить, не находился ли он под воздействием каких-либо веществ. Но ее результаты специалисты не озвучили — тайна следствия. Высказывалось предположение, что причиной дерзкого преступления мог быть имущественный спор.

Еще одна "так себе" причина — внук обиделся на нравоучения бабушки.

Однако в региональном Следкоме сообщили — в ходе допроса мужчина рассказал, что мотив совершенного им дерзкого преступления — явился давний семейный конфликт.

Отморозок

Ранее Стас Намин прокомментировал двойное убийство сына и тещи. Основатель групп «Парк Горького» и «Цветы» Стас Намин, что его приемный сын Роман, убивший тещу и родного сына музыканта, «всегда был отморозком».

Намин подчеркнул — не общался с ним много лет и никогда не считал его родственником. Произошедшее Намин назвал страшной трагедией.

Стас Намин — основатель групп "Цветы" и "Парк Горького", легенда русского рока.

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