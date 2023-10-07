СМИ сообщают, что в израильские города проникли боевики. Слышны выстрелы, видно палестинскую технику.
Многие палестинцы приветствуют боевиков, кричат вслед "Аллах Акбар!". А еврейское население спасается бегством.
В Сдероте захвачен полицейский участок. Кроме того, сообщается о потере Израилем военной базы на юге страны. Нескольких солдат Израиля пленили.
Военная операция
В палестинском исламском движении "Хамас" заявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". ее цель - создание палестинского государства. Израиль обвинил во вторжении в мечеть Аль-Акса.
В ответ на это Израиль объявил о начале своей военной операции и мобилизации. В стране собирают резервистов.
Министр обороны страны заявил, что движение "Хамас" объявило войну Израилю.