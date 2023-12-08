Самолет S7 экстренно сел в Новосибирске из-за возгорания двигателей

Дело в том, что на борту произошел помпаж обоих двигателей. Самолет вернулся в аэропорт в 7:04. Пассажиры вышли самостоятельно, пострадавших нет.
Вопрос с заменой борта решают.
Рейс Новосибирск – Москва вернулся в аэропорт почти сразу после взлета, сообщает Mash Siberia.
Дело в том, что на борту произошел помпаж обоих двигателей. Самолет вернулся в аэропорт в 7:04. Пассажиры вышли самостоятельно, пострадавших нет.
Вопрос с заменой борта решают.
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