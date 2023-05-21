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Происшествия

С рельсов сошли 12 грузовых вагонов в Забайкалье

С рельсов сошли 12 грузовых вагонов на участке Забайкальской железной дороги. Об этом сообщает ТАСС.

Поезд, электротранспорт.
Поезд, электротранспорт.
unsplash.com.

По информации источника, авария произошла ночью 21 мая на перегоне Куэнга - Приисковая двухпутного участка Забайкальской железной дороги. Опрокинулись семь порожних вагонов и несколько груженных соей.

Пострадавших нет, экологии ничего не угрожает.

В результате происшествия нарушен габарит соседнего пути. Пришлось временно приостановить движение поездов. Пассажирский поезд №1 Владивосток - Москва пришлось задержать. Также возможна задержка пассажирского поезда №8 Новосибирск - Владивосток.

Из-за аварии отменили пригородные пассажирские поезда №6211 Чернышевск - Шилка и №6212 Шилка - Чернышевск.

"По факту схода 11 вагонов грузового поезда возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба)", - сообщает восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, передают РИА Новости.

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