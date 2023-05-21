С рельсов сошли 12 грузовых вагонов в Забайкалье

По информации источника, авария произошла ночью 21 мая на перегоне Куэнга - Приисковая двухпутного участка Забайкальской железной дороги. Опрокинулись семь порожних вагонов и несколько груженных соей.
Пострадавших нет, экологии ничего не угрожает.
В результате происшествия нарушен габарит соседнего пути. Пришлось временно приостановить движение поездов. Пассажирский поезд №1 Владивосток - Москва пришлось задержать. Также возможна задержка пассажирского поезда №8 Новосибирск - Владивосток.
Из-за аварии отменили пригородные пассажирские поезда №6211 Чернышевск - Шилка и №6212 Шилка - Чернышевск.
"По факту схода 11 вагонов грузового поезда возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба)", - сообщает восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, передают РИА Новости.