С разрушенным шасси Boeing совершил аварийную посадку в сибирском аэропорту. На борту находилось 79 человек

Выяснилось, что разрушился пневматик колеса №3 правой основной стойки шасси. На борту было 79 человек, указывает ufacitynews.ru. Лайнер приземлился в Норильске благополучно, пострадавших нет.
Самолет временно отстранили от полетов.
Ранее у самолета при посадке отказали шасси. Лайнер совершал посадку на взлетно-посадочную полосу аэродромного комплекса АО «Международный Аэропорт Иркутск» в 15:30 по местному времени. Он следовал по маршруту "Душанбе — Иркутск".
Во время посадки у самолета оказались повреждены четыре пневматики основных стоек шасси.