1 сентября
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Происшествия

С помощью силовиков украденную из детского сада девочку через год вернули матери

Год назад девочку из детского сада Новосибирска выкрал отец. С матерью ребенка был в разводе.

Кукла, дети.
Кукла, дети.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Он увез девочку в Иркутск — родом оттуда.

Ребенка нельзя было вернуть матери, так как отца не лишали родительских прав, пишет vn.ru. Начались судебные тяжбы. В конце концов суд встал на сторону женщины и постановил — вернуть ребенка матери.

Но оказалось не так-то просто. Когда мать вместе с приставами приехали к дому, где жила девочка, брат отца спустил на приехавших собаку.

Пришлось вызвать группу быстрого реагирования.

Сейчас девочка вместе с мамой в Новосибирске.

Ранее в Кемеровской области возбудили уголовное дело против 40-летнего местного жителя по обвинению в растрате денег своих детей.

По версии следствия, мужчина переводил себе деньги с банковских счетов своих сыновей 5 и 9 лет. Дети получали пособия по потери кормильца, поскольку их мать умерла, а отец от своих обязанностей отказался.

Детей воспитывает их тетя, с которой они проживают в Алтайском крае.

Тем не менее, мужчина имел доступ к счетам детей и несколько месяцев переводил себе оттуда деньги. Всего он смог перевести около 76 тысяч рублей. Пропажу денег обнаружила опекун детей, их тетя, и заявила об этом в полицию.

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