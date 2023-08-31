1 сентября
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Происшествия

"С помощью Бога и духов". В Габоне военные захватили власть и свергли президента

Офицеры Вооруженных сил Габона захватили власть и свергли президента страны. Армия заявила, что собирается с "помощью Бога и духов предков" привести народ к долгожданному счастью. Что известно о военном перевороте - в материалах altapress.ru.

Военный переворот в Габоне
Военный переворот в Габоне
Скриншот из видео
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Что стало причиной переворота?

Одной из первопричин военного переворота стала всеобщая усталость жителей Габона от власти семьи Бонго, которая правит страной начиная с 1967 года. Такое мнение высказал ведущий сотрудник Института Африки РАН и бывший посол Советского Союза, а затем России в Буркина-Фасо, Мали и Нигере Евгений Корендясов, передают NEWS.ru.

Эксперт считает, что жадность и паразитизм лидеров погубили страну. В стране уже созрели новые политические силы и развилось новое политическое и национальное сознание.

Последней каплей стала предполагаемая фальсификация на президентских выборах. По их результатам Али Бонго Ондимба одержал победу и был избран на третий срок.

2
Как произошел захват власти?

Группа из 12 высокопоставленных офицеров армии Габона объявила по национальному телевидению о свержении президента:

«Мы наблюдали за безответственным и непоследовательным управлением, которое привело к ухудшению социальной сплоченности и теперь рискует привести страну к хаосу. Мы решили защитить мир, положив конец нынешнему режиму», — заявили захватчики.

Манекен. Насилие.
Манекен. Насилие.
СС0
3
Что сейчас происходит в стране?

На данным момент мятежники закрыли границы Габона на неопределенный срок. Распустили ряд государственных институтов, включая правительство, сенат и конституционный суд.

Военные заверили мировое сообщество, что новые власти будут по прежнему выполнять свои международные обязательства.

В связи с переворотом иностранные компании, например французские горнодобывающая группа Eramet и нефтяная компания Total, временно приостановили свою деятельность в стране.

4
Как отреагировали местные жители?

Местные жители отмечают день переворота, как национальный праздник. Люди выходят на улицы, поют песни и танцуют.

В тоже время СМИ сообщают, что в столице страны Либревиле слышна стрельба.

Военный переворот в Габоне
Военный переворот в Габоне
Скриншот из видео
5
Что стало с президентом страны?

Мятежники заверили, что президент страны Али Бонго находится под домашним арестом в окружении семьи и врачей.

При этом одного из сыновей Бонго арестовали за государственную измену.

6
Реакция России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает происходящее в Габоне поводом для озабоченности.

«Я бы не делал какие-то обобщающие выводы. Но ситуация в Габоне является предметом для глубокой озабоченности, внимательно наблюдаем за тем, что там происходит», — сказал политик.

Ранее Россия интересовалась страной из-за ее богатых ресурсов: это большие запасы нефти, различные полезные ископаемые и отличного качества древесина.

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