23 июля
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Происшествия

С подозрением на холеру госпитализировали иностранцев в российскую клинику

Двое индийцев, проживающих в гостинице для трудовых мигрантов, госпитализированы с подозрением на холеру, сообщает ТАСС.

Врач, медицина.
Врач, медицина.
Открытые источники в Интернете (СС0)

ЧП случилось в Тамбовской области. У одного из госпитализированных есть клинические проявления инфекции.

За сутки обследованы около 400 контактных лиц, указывает bfm.ru. В регионе усилена дезинфекция сточных вод очистных сооружений.

Ранее сообщалось, что один миллиард людей рискует заболеть холерой. Такие неутешительные прогнозы озвучил руководитель группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям ВОЗ Филипп Барбоза. В ВОЗ обеспокоены участившимися случаями вспышки холеры.

О заболевании

Холера — кишечная инфекция, сопровождающаяся диареей, рвотой и рядом других симптомов. Без лечения летальный исход может наступить через несколько часов.

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