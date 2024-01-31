Рухнул в море американский истребитель F-16

Самолет упал в море. Пилот спасен и не пострадал, пишет Lenta.ru.
Ранее с самолетом F-35B из эскадрильи истребителей второго авиакрыла морской произошла нештатная ситуация. Какая — не уточняется. Пилот успел катапультироваться, его госпитализировали.
Поиски пропавшего F-35B были сосредоточены в районе озер в центральной части штата Южная Каролина.
Также самый дорогой бомбардировщик в мире загорелся во время посадки.
Самолет начал гореть во время посадки на авиабазе Уайтмен в штате Миссури. Там базируются все имеющиеся у США 20 стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit.
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