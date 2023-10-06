Российского кикбоксера обманули на миллион рублей

В Москве кикбоксера и бизнесмена обманули на миллион рублей, сообщает Telegram -канал Shot.

Владелец компании по строительству проводил встречу в «Москве-Сити».

К нему подошел мужчина и заявил, что он представитель компании-подрядчика. Он сказал, что надо внести один миллион рублей на зарплаты, указывает Lenta.ru.

Тогда предприниматель выдал сумму, однако "подрядчик" после этого перестал выходить на связь.

Ведется разбирательство.

Ранее молодой барнаулец перевел в "фонд жуликов" более 600 тыс. рублей.

Молодому человеку позвонила девушка и представилась сотрудником полиции. Звонившая заявила, что на его имя неизвестные пытаются взять кредит.

Также она заявила, парню на мессенджер позвонят через засекреченную линию сотрудники банка и расскажут о дальнейших действиях, чтобы не лишиться денег. Вскоре парню действительно перезвонили якобы из банка. Для убедительности неизвестный выслал ему фото удостоверения сотрудника и его служебного пропуска в банк.

Далее выслали инструкцию для обновления лицевого счета. И убедительно заверили — нужно обналичить все его активы во всех банках, включая кредитные карты и инвестиционные счета.

Парень скачал программу, с помощью которой неизвестные удаленно оформили на него кредит в банке, после чего парень снял эти деньги и через банкомат перевел двумя платежами на счет мошенников.

Финал истории известен - возбуждено уголовное дело, ведется разбирательство.