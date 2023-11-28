Российский сноубордист с кальяном наперевес затормозил лицом в асфальт

Молодой человек катался на сноуборде по улицам Ачинска.

Для страховки правой рукой он держался за мягкую сцепку, закрепленную к движущемуся впереди него автомобилю. В левой руке был кальян, который "спортсмен" потягивал во время экстрим-поездки.

Позади сноубордиста двигался второй автомобиль на "аварийке" — страховал.

В конце концов сноуборд наехал на очищенный от снега асфальт и поездка завершилась. А сноубордист со всего маху упал лицом на проезжую часть.

Сноубордиста-кальянщика оштрафовали.

Ранее в центре Барнаула сноубордист лихо покорил спуск на городском проспекте у "Анастасии".