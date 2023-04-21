Российский школьник на Mercedes-Benz врезался в девять автомобилей

Подросток за рулем Mercedes-Benz протаранил девять автомобилей, пишет Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

Несовершеннолетний за рулем врезался в Toyota, Skoda, Ford, Mitsubishi и Hyundai, указывает kubnews.ru. Потом «под замес» угодили еще несколько автомобилей.

Сейчас все обстоятельства выясняются произошедшего. К ответственности будут привлечен владелец Mercedes-Benz за передачу права управления лицу, не имеющему водительского удостоверения, сообщает отделение пропаганды ГИБДД по региону.

В ДТП пострадали только автомобили.

Ранее разбилась машина с пятью российскими подростками.

ЧП произошло в Краснодарском крае.

За рулем Chery находился 17-летний юноша, в салоне — четверо пассажиров в возрасте 15−17 лет.

После аварии всех подростков доставили на скорой помощи в больницу. Водитель скончался через четыре часа после госпитализации, о состоянии остальных детей не сообщается.

Также подросток угнал иномарку у бабушки и попал в аварию. После происшествия он бросил автомобиль и вернулся домой.