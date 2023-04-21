Российский школьник на Mercedes-Benz врезался в девять автомобилей

Несовершеннолетний за рулем врезался в Toyota, Skoda, Ford, Mitsubishi и Hyundai, указывает kubnews.ru. Потом «под замес» угодили еще несколько автомобилей.
Сейчас все обстоятельства выясняются произошедшего. К ответственности будут привлечен владелец Mercedes-Benz за передачу права управления лицу, не имеющему водительского удостоверения, сообщает отделение пропаганды ГИБДД по региону.
В ДТП пострадали только автомобили.
Ранее разбилась машина с пятью российскими подростками.
ЧП произошло в Краснодарском крае.
За рулем Chery находился 17-летний юноша, в салоне — четверо пассажиров в возрасте 15−17 лет.
После аварии всех подростков доставили на скорой помощи в больницу. Водитель скончался через четыре часа после госпитализации, о состоянии остальных детей не сообщается.
Также подросток угнал иномарку у бабушки и попал в аварию. После происшествия он бросил автомобиль и вернулся домой.