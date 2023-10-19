Российский сенатор попал в реанимацию после ДТП

Член Совета Федерации попал в реанимацию после ДТП, его машина выехала на встречную полосу, сообщает LIFE со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Это сенатор от Татарстана Геннадий Емельянов. Авария случилась накануне.

Предварительно, сенатор пошел на обгон в зоне действия знака «Обгон запрещен», указывает Газета.Ru. Емельянов госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломами ребер.

Ранее сообщалось, что находящийся под следствием во Франции российский сенатор попал в столичную реанимацию. Начальник кардиохирургического центра госпиталя им. Вишневского профессор Александр Лищук, в свою очередь, рассказал, что Керимова доставили в больницу с нарушениями ритма сердца, фибрилляцией предсердий, неустойчивой гемодинамикой.