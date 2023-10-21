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Происшествия

Российский самолет сгорел дотла при взлете

Российский транспортный самолет Ил-76 загорелся при взлете в аэропорту Гиссар в Таджикистане 20 октября. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Ил-76 загорелся при взлете.
Ил-76 загорелся при взлете.
Mash

Самолет Ил-76 предназначен для транспортировки грузов, он не пассажирский.

Члены экипажа не пострадали. Однако само воздушное судно сгорело дотла. Предварительно — произошло возгорание в одном из двигателей.

Ранее из-за подгузника самолет совершил экстренную посадку.

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