Российский самолет сгорел дотла при взлете

Самолет Ил-76 предназначен для транспортировки грузов, он не пассажирский.
Члены экипажа не пострадали. Однако само воздушное судно сгорело дотла. Предварительно — произошло возгорание в одном из двигателей.
Российский транспортный самолет Ил-76 загорелся при взлете в аэропорту Гиссар в Таджикистане 20 октября. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Самолет Ил-76 предназначен для транспортировки грузов, он не пассажирский.
Члены экипажа не пострадали. Однако само воздушное судно сгорело дотла. Предварительно — произошло возгорание в одном из двигателей.
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