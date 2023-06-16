18 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Российская школьница покончила с собой после получения результатов ЕГЭ

Выпускница 11-го класса из Красночикойского района Забайкальского края покончила жизнь самоубийством после получения результатов ЕГЭ. Об этом сообщает «Чита.Ру».

Слезы. Горе
Слезы. Горе
СС0

Факт суицида подтвердил глава района Евгений Гостев. Однако точные причины трагедии неизвестны. Следствие выясняет обстоятельства произошедшего.

Глава района рассказывает, что после получения результатов девушка пришла и написала заявление на повторную сдачу в резервные дни. А затем появилась новость, что она покончила с собой.

Гостев считает, что самоубийство может быть не связано с тем, какую оценку получила девушка. По его словам, девушка успешно сдала математику.

"Может, что-то в семье. Хотя семья нормальная, на учете не стоит", — добавил глава района.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость