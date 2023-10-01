1 октября
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Происшествия

Россиянка в водохранилище утопила кроссовер своей матери

Автомобиль Kia Soul съехал в воду на пляже Клязьминского водохранилища, сообщает Telegram-канал Baza.

Вода. Водоем.
Вода. Водоем.
СС0

Девушка подъехала к базе отдыха, чтобы покататься на вейкборде. Она заглушила авто, но забыла поставить ее на ручной тормоз.

И пошла в сторону пляжа. А автомобиль тронулся с места, обогнал девушку и упал в воду.

Автомобиль принадлежит матери девушки. Машину впоследствии достали из водохранилища. Автоперспектива — серьезный и дорогостоящий ремонт.

Ранее туристы на Алтае едва не утонули, пытаясь пересечь реку на автомобиле.

Местные жители заметили посреди реки Чаганка заглохший УАЗ и позвонили на номер 112. Автомобиль уже начало сносить течением.

Оказалось, водитель УАЗа и пассажиры решили посмотреть известную достопримечательность на другом берегу - "Марс" (цветные горы).

При переезде машина заглохла посреди реки, автомобиль стало уносить. Люди выбрались на крышу УАЗа и кричали о помощи.

Очевидцы поняли, что времени дожидаться спасателей нет. Они подъехали к тонущему автомобилю на ЗИЛ-131 и сняли туристов с крыши.

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