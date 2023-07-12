13 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Россиянка в прямом эфире ругала сына и угрожала его зарезать

Жительница Тюмени во время онлайн-трансляции начала оскорблять собственного сына, а после и вовсе заявила, что его зарежет. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Нож в руке, преступник
Нож в руке, преступник
СС0

Россиянка вела онлайн-трансляцию, как вдруг в прямом эфире начала нецензурно ругать собственного сына. Затем она пригрозила, что зарежет ребенка.

Видео стремительно распространилось по Сети, и пользователи потребовали наказать женщину.

Следственный комитет Тюменской области возбудил уголовное дело по статье за истязание несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 117 УК РФ).

Женщину задержали в Тюмени и передали следственным органам. При этом выяснилось, что нерадивая мать проживает в селе Исетском.

Ранее а Новосибирской области мужчину обвинили в жестоком избиении девятилетней падчерицы. По словам жильцов дома, глава семейства нигде не работает, только пьет. Семья живет на детские пособия. Соседи заявляют, что из их квартиры постоянно раздается детский плач.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость