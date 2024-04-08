10 апреля
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Происшествия

Россиянка с ножом напала на соседку в лифте, потому что не хотела с ней ехать

Позже она порезала себя, чтобы сослаться на самооборону. сообщает Shot.

Убийца. Нож.
Убийца. Нож.
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В Подмосковье две соседки вместе зашли в лифт на седьмом этаже. Одна из них наотрез отказалась ехать с другой. Она начала выталкивать ее из лифта.

Соседка выходить не стала. Тогда Елена зачинщица конфликта достала кухонный нож и ударила соседку в живот и шею. После спокойно вышла и по лестнице спустилась вниз. В подъезде она порезала себе левое плечо и позвонила в экстренные службы.

Раненая женщина на лифте вернулась обратно в квартиру и тоже вызвала скорую и полицию, сообщив о нападении. Пострадавшую и нападавшую госпитализировали. Обе они сейчас находятся в реанимации без сознания.

Ранее парень бросил девушку в Международный женский день. За это его ударили ножом.

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