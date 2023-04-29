Россиянину вырезали из груди 15-сантиметрового червя после укуса комара

Житель Волгограда поехал на природу — отдохнуть и поесть шашлыков. Там его укусил комар в грудь.
Зуд в месте укуса не проходил несколько дней, и россиянин решил обратиться за помощью к врачу. Терапевт отправил его к хирургу, который вырезал у мужчины белого червя 15 см длиной. Этот червь мог передвигаться внутри человека со скоростью до 20 см в день.
Эксперты-инфекционисты объясняют, что паразита мог действительно занести комар. Дирофилярии появляются в результате заболевания у собак. Личинки гельминтов циркулируют у животного в крови. Их переносят комары от собаки к собаке. В этой цепочке могут случайно оказаться люди.
«Жить такой паразит у человека под кожей может достаточно долго, но потом погибает, вокруг него образуется капсула, и он перестает доставлять своему хозяину какие-либо неприятности, только косметические. Умереть от него невозможно», — объясняет издание.