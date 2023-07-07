Россиянина нашли мертвым в отеле на Бали

Туриста нашли мертвым на полу в номере гостиницы на острове Бали. Полицейские предполагают, что он мог совершить самоубийство. Они нашли в комнате следы наркотиков.

Тело 31-мужчины нашел хозяин отеля. Сначала владелец гостиницы подумал, что гость спит, но позже обнаружил, что россиянин не подает признаков жизни.

Постоялица гостиницы рассказала, что общалась с умершим мужчиной незадолго до его смерти. Оказалось, что он жил в гостинице около года и регулярно оплачивал счета.

Ранее скончалась жительница Новосибирска, впавшая в кому на Бали.