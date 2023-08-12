Россиянин зарезал супругу и оставил ее в квартире с дочерью

Он ударил ножом жену в шею и скрылся с места происшествия. В квартире осталась 13-летняя дочь супругов. Она услышала крики матери и вызвала полицию.

Пострадавшую госпитализировали. Она скончалась в больнице.

Возбуждено уголовное дело, пишет "Мослента". Ведет розыск подозреваемого.

Ранеев Томске сибиряк зарезал ножом прохожего из-за украденных апельсинов.

Прохожий попытался остановить вора, но в ответ он набросился на мужчину с ножом. Подозреваемый нанес несколько ударов ножом в грудь и скрылся с места происшествия.

Потерпевший скончался от полученных ранений в машине скорой помощи.