13 августа
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Происшествия

Россиянин зарезал супругу и оставил ее в квартире с дочерью

В квартире жилого дома в столице мужчина зарезал супругу.

Нож. Преступник.
Нож. Преступник.
CC0

Он ударил ножом жену в шею и скрылся с места происшествия. В квартире осталась 13-летняя дочь супругов. Она услышала крики матери и вызвала полицию.

Пострадавшую госпитализировали. Она скончалась в больнице.

Возбуждено уголовное дело, пишет "Мослента". Ведет розыск подозреваемого.

Ранеев Томске сибиряк зарезал ножом прохожего из-за украденных апельсинов.

Прохожий попытался остановить вора, но в ответ он набросился на мужчину с ножом. Подозреваемый нанес несколько ударов ножом в грудь и скрылся с места происшествия.

Потерпевший скончался от полученных ранений в машине скорой помощи.

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