Россиянин вырвал глаз сопернику и выбросил с балкона

В разгар ночной вечеринки в многоэтажке Екатеринбурга один мужчина вырвал глаз сопернику по бойне.

Соседи рассказали, что около полуночи из квартиры раздались дикие крики. Дверь в квартиру была распахнута. Жильцы заметили двух испуганных девушек, указывает E1.ru

А трое парней били четвертого головой о дверь. Потом один из них вырвал глаз у соперника по драке и выбросил на улицу.

Соседи вызвали полицию. и решили помочь девушкам. Дверь к тому времени уже заперли. Но особ спасли — вытащили через балкон. Выяснилось, что ранее с этими мужчинами знакомы не были. А списались в соцсетях, договорились о встрече.

Сейчас ночной бойней занимаются полицейские.

Ранее в Санкт-Петербурге внук вырвал глаза у бабушки и съел их.

Сотрудники МЧС по пожарной лестнице поднялись к окну квартиры и увидели там ужасное зрелище — на полу лежала бабушка 1925 года рождения, а рядом с ней стоял убийца — родной внук. После этого на место происшествия вызвали сотрудников полиции, а после вскрыли дверь и задержали злоумышленника.

Позднее выяснилось, что убийцу не так давно выписали из психиатрической больницы, где он проходил лечение. Родственники знали про отклонения мужчины, но все равно оставили его наедине с бабушкой.