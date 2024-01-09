11 января
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Происшествия

Иностранец угрожал свернуть шею 6-летней девочке в магазине

Неизвестный мужчина напал на девочку, когда та ходила по магазину с семьей, сообщает Baza.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

Когда девочка шла с родителями по торговому залу, к ней подошел неизвестный мужчина и крепко взял ее за горло со словами "я тебе шею сверну".

Отец ребенка быстро оттолкнул мужчину и повалил его на пол.

Нападавшим оказался 43-летний уроженец Киргизии. Он находился в невменяемом состоянии, и ему вызвали психиатрическую помощь.

Девочку доставили в больницу с травмой головы, но позже отпустили домой.

Ранее извращенец напал на жительницу Барнаула на пустыре за "Европой". Проходивший мимо мужчина схватил ее между ног и убежал. Потерпевшую спас мужчина, шедший навстречу.

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