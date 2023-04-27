28 апреля
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Происшествия

Россиянин с инвалидностью стал добровольцем на СВО после взлома аккаунта Госуслуг

Мошенники взломали его аккаунт на портале Госуслуг, а затем записали его добровольцем на СВО, сообщает УМВД России по Сахалинской области.

Армия
Армия
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50-летнему жителю Сахалинской области в мессенджере позвонил «сотрудник Госуслуг». Он сказал, что его аккаунт взломали.

Для предотвращения кражи персональных данных аферист спрашивал, где мужчина хранит деньги. Также звонивший прислал сообщение и попросил продиктовать цифры оттуда.

Через три дня потерпевший зашел в свой аккаунт Госуслуг и обнаружил, что он записан добровольцем на СВО. Кроме того, там были нецензурные высказывания.

Мужчина имеет инвалидность, поэтому сам он записаться добровольцем не мог. Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело.

Ранее российский военный потерял 3 млн рублей в переписке с 14-летней девочкой.

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