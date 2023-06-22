Россиянин притаился и сбил дрон-камикадзе мешком с продуктами

О подвиге и находчивости в экстренной ситуации забайкальского казака из батальона «Енисей» рассказал глава региона Александр Осипов.

Боец дежурил ночью в окопе. После вахты он пошел за мешками с продуктами, а потом вернулся на позицию. И тут казак увидел украинский дрон-камикадзе.

Солдат спрятался в траве. А потом резко подскочил и сбил БПЛА мешком с продуктами, указывает Газета.ru.

После сослуживцы помогли ему деактивировать прикрепленную к дрону гранату от РПГ. Взрывчатку подорвали.

Дрон забрал батальон — как трофей.

Ранее российский военный поймал дрон ВСУ и сломал его руками.

Украинский дрон сбросил гранату на российского военнослужащего в заснеженном лесу. Но боец увернулся.

Военнослужащий поймал квадрокоптер, когда тот спустился ниже для оценки ущерба. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, ранее попытки сбивать дроны считали бесполезными. Но на СВО доказали обратное.