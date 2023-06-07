9 июня
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Происшествия

Россиянин покрылся сыпью после поимки червя-паразита на озере

Мужчина поймал в озере длинного червя, а после этого покрылся мелкой сыпью, сообщает "Лайф".

Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
unsplash.com.

Как предположил пострадавший, червь, которого он поймал, называется конский волос. Это опасный паразит, который может проникнуть в тело человека при купании.

Сыпь, по мнению екатеринбуржца, появилась из-за укусов водяных блох. Мужчина добавил, что она болит и чешется.

Гид-натуралист Дмитрий Галицын считает, что найденный червь совсем не опасен для человека. А покусать россиянина, по мнению эксперта, могли другие водные насекомые.

Ранее берег озера в Сибири усыпало мертвыми карасями. Массовый мор рыбы произошел в Новосибирской области.

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