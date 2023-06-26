Россиянин поджег мужчину из огнемета и пронзил гарпуном женщину

Житель поселка Трудовое в Приморье поджег мужчину из самодельного гранатомета.

У пострадавшего 60% ожогов тела, пишет "МК". Он находится в центре термических поражений.

Потом злоумышленник раздухарился и пронзил шею односельчанке — пронзил ей шею гарпуном из ружья для подводной охоты. Женщину прооперировали.

Оба происшествия квалифицировали как попытку убийства. Возбуждено уголовное дело.

Ранее казачьего атамана закололи саблей во время тренировочного боя.

Тренировка проходила в районе Истры — казак дрался на саблях с 64-летним спарринг-партнером.

Во время учебного боя атаман зашел за спину партнера, и тот случайно вонзил саблю ему в грудь.

Пострадавший скончался до приезда медиков.