19 июля
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Происшествия

Россиянин пытался сжечь Ленина вместе с Мавзолеем

В Москве мужчина пытался поджечь Мавзолей вместе с вождем пролетариата Лениным. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Москва, Красная площадь.
Москва, Красная площадь.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Инцидент произошел в ночь на 18 июля. По данным источника, неизвестный мужчина бросил бутылку с горючей смесью в Мавзолей.

Вопреки намерениям мужчины, коктейль Молотова попал в ограждение, и возгорания не последовало.

Вандала задержали полицейские, он пытался оказать им сопротивление. По информации "112", мужчина находился в неадекватном состоянии.

Ранее другой мужчина решил попросить Ленина отпустить грехи и собрался проникнуть в Мавзолей. Выяснилось, что добивавшийся аудиенции у вождя революции оказался душевнобольным.

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