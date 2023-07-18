Россиянин пытался сжечь Ленина вместе с Мавзолеем

Инцидент произошел в ночь на 18 июля. По данным источника, неизвестный мужчина бросил бутылку с горючей смесью в Мавзолей.
Вопреки намерениям мужчины, коктейль Молотова попал в ограждение, и возгорания не последовало.
Вандала задержали полицейские, он пытался оказать им сопротивление. По информации "112", мужчина находился в неадекватном состоянии.
Ранее другой мужчина решил попросить Ленина отпустить грехи и собрался проникнуть в Мавзолей. Выяснилось, что добивавшийся аудиенции у вождя революции оказался душевнобольным.