1 сентября
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Происшествия

Россиянин отрубил руку жене на глазах у пятилетнего сына

Муж обрил 28-летнюю жену наголо и отрубил ей руку на глазах у пятилетнего сына.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

ЧП случилось в Перми.

Мужчина употреблял наркотики, указывает "КП-Пермь". До этого он сковал жену наручниками, а ребенку громко включил мультики. И насиловал ее, избивал в боксерских перчатках. А потом обрил наголо и отрубил руку.

У сына на глазах — тот насмотрелся мультфильмов и вышел к родителям. У ребенка началась истерика.

Истязателя задержали на следующий день на съемной квартире, где он был вместе с сыном. Он успел съесть свои сим-карты. Сейчас находится в СИЗО.

Ранее на Алтае мужчина отрубил пальцы бывшей супруге и выложил фото в соцсеть.

После того как женщина уснула, мужчина, почувствовав сильную ревность, взял топор и отрубил женщине пальцы левой руки.

Сельчанку госпитализировали в больницу, где оказали медпомощь. Мужчина вину не признал. Суд отправил его на 3 года в колонию общего режима за "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "нарушение неприкосновенности частной жизни".

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