Россияне заказали iPhone на маркетплейсе, но вместо телефонов получили мыло и набор инструментов

25 покупателей из разных уголков России ждали под елкой новые телефоны, но получили мыло и отвертки.
Продавцы заявили, что они не виноваты: все товары упаковывали под видеозапись. Дальше заказы передали водителю, который отвез их на центральный склад, а оттуда курьеры развезли покупки клиентам.
Потерянные телефоны отгрузили 6 и 9 декабря. Товары отвез водитель, который проработал всего неделю. Мужчина сказал, что не знал о предметах внутри посылок. Он якобы даже специально парковал машину под камерами, чтобы его не обвинили в краже. От работы его отстранили.
Заказы дошли пока не до всех покупателей. Однако представители маркетплейса сообщили, что к ним обратились 62 обманутых потребителя, и всем им вернут деньги.
Похитителя пока не нашли.
Ранее жительница Барнаула доверилась тарологу из интернета и лишилась крупной суммы.