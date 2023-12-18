Россияне заказали iPhone на маркетплейсе, но вместо телефонов получили мыло и набор инструментов

Пользователи популярного маркетплейса из разных регионов заказали iPhone, но им пришли совсем другие товары, сообщает Baza .

25 покупателей из разных уголков России ждали под елкой новые телефоны, но получили мыло и отвертки.

Продавцы заявили, что они не виноваты: все товары упаковывали под видеозапись. Дальше заказы передали водителю, который отвез их на центральный склад, а оттуда курьеры развезли покупки клиентам.

Потерянные телефоны отгрузили 6 и 9 декабря. Товары отвез водитель, который проработал всего неделю. Мужчина сказал, что не знал о предметах внутри посылок. Он якобы даже специально парковал машину под камерами, чтобы его не обвинили в краже. От работы его отстранили.

Заказы дошли пока не до всех покупателей. Однако представители маркетплейса сообщили, что к ним обратились 62 обманутых потребителя, и всем им вернут деньги.

Похитителя пока не нашли.

Ранее жительница Барнаула доверилась тарологу из интернета и лишилась крупной суммы.