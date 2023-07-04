В Забайкалье 11 россиян наелись мяса дикого медведя и попали в больницу

В Забайкальском крае 11 сельчан съели мясо дикого медведя и попали в больницу с отравлением. Об этом сообщает правительство региона.

Накануне в селе Куанда Каларского округа местные жители обратились в больницу с признаками отравления. По предварительной причине, все они отведали мяса дикого медведя.

По информации ведомства, трое из пострадавших, в том числе один несовершеннолетний, находятся в состоянии средней степени тяжести. Восемь человек чувствуют себя удовлетворительно.

4 июля пострадавших доставят в Читу, где проведут обследование и установят точный диагноз.

Образцы дикого мяса будут доставлены в краевую ветеринарную лабораторию для исследования. По данному факту прокуратура начала проверку.

Ранее школьница из Новосибирска умерла от отравления неизвестным веществом. Рядом лежал вейп.