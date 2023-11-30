Рыбаки неделю дрейфовали на обледеневшем катере на Байкале

Катер с пропавшими рыбаками еще 26 ноября нашли на Байкале.

На борту Yamaha ER-27 находились четверо мужчин. Все они живы, но сильно устали, пишет "МК". Шансы выжить у рыбаков были — каюта была закрыта, был обогревательный фен.

В какой-то момент мотор заглох, судно обледенело. Один из мужчин дозвонился родным и рассказал о проблемной ситуации, потом связь оборвалась.

Почти неделю их разыскивали на двух судах. В конце концов дрейфующую лодку обнаружил вертолет. Экипаж передал координаты наземной группе.

Ранее сибирских рыбаков унесло в акваторию новосибирского водохранилища на отколовшейся льдине.

На ней находилось девять человек.

Льдина оторвалась в 200 м от берега. Спасатели доставили всех мужчин на берег.