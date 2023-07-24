27 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Рыбак выловил труп с гирей на ноге

Труп с гирей на ноге выловили в водохранилище в Подмосковье.

Рыбалка.
Рыбалка.
unsplash.com

На середине Клязьминского водохранилища рыбак что-то зацепил. Вытянул труп.

На место приехали полиция и группа водолазов. Те вытащили тело и обнаружили на нем гирю, привязанную к ноге. Весила она 32 кг, сообщает Baza.

Оперативники возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Погибшим оказался 25-летний Егор Тивиков. Он был полностью одет, при нем нашли мобильный телефон. Смерть парня наступила около недели назад.

Также известно, что до места гибель парень добрался на такси, в котором и вез гирю.

Ранее в Колыванском озере Алтайского края утонул мужчина.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость