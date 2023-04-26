28 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Рыбак подорвался на гранате в Сибири

ЧП случилось в Новосибирской области 26 апреля, сообщает Mash Siberia.

Граната.
Граната.
t.me/brnl01.

Мужчина подорвался на гранате. О состоянии мужчины не сообщается.

По данным источника, это произошло на излюбленном рыбаками берегу в Куйбышеве.

На место выезжали экстренные службы. Очевидцы также сообщают, что на месте происшествия утром находились саперы.

Ранее в Рубцовске парень подорвался на гранате, которую «нашел у магазина». Рубцовчанин заявил полицейским, что нашел боеприпас на улице.

Правоохранители склоняются к версии, что парень сам собирал боеприпас. Парня увезли в больницу с осколочными ранениями головы, грудной клетки, верхних и нижних конечностей, а также открытым переломом руки.

По данным издания, решается вопрос о возбуждении дела в отношении рубцовчанина, имеющего судимость за «незаконное хранение наркотиков». Ранее британскую гранату времен Первой мировой войны нашли возле села в Алтайском крае.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость