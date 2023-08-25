Резонансное дело об истязаниях в барнаульском детсаду снова окажется в суде

Прокуратура и родители пострадавших воспитанников частного барнаульского детского сада Happy Baby подали жалобы на решение Алтайского краевого суда по резонансному уголовному делу об истязаниях детей, сообщает " Банкфакс ".

В итоге кассационный суд полностью отменил решение краевого и вернул дело на рассмотрение. Разбирательство проведут уже второй раз.

В январе 2023 наказание воспитательницам - фигуранткам уголовного дела значительно уменьшили, уголовное преследование директора детсада прекратили, а родителей оставили без компенсации морального вреда.

Разбирательство началось в 2018 году - в органы пожаловались родители пострадавших в детсаду детей. Первый приговор вынесли в 2021 году - четверых воспитательниц и директора Happy Baby признали виновными. При этом детсад продолжал работать и даже открывать филиалы.

Воспитательницы получили условное наказание, а также запрет на педагогическую деятельность с несовершеннолетними на три года. Директору также дали условный срок и запретили заниматься организационно-распорядительными функциями в образовательных учреждениях и педагогической деятельностью сроком на три года.

Фигурантов дела, а также прокуратуру исход не устроил. Обе стороны подали апелляции.

Приговор несколько раз меняли и отменяли - стороны каждый раз были недовольны исходом. В итоге дошло до того, что нескольким воспитательницам смягчили сроки, уголовное дело в отношении директора прекратили, а родителей оставили без компенсации морального вреда.

Теперь же делу предстоит третье рассмотрение.

Ранее в бийском частном детсаду умер полуторагодовалый ребенок. Это произошло во время кормления.