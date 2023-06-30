2 июля
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Происшествия

Режим "повышенной готовности" ввели в районе Барнаула из-за разлива нефтепродуктов в реке

Сообщения о маслянистых пятнах в реке Барнаулке в районе дома №9 на ул. Приречной поступило 29 июня около 22:00 вечера, сообщают в мэрии.

Нефтепродукты на поверхности реки Барнаулки.
Нефтепродукты на поверхности реки Барнаулки.
barnaul.org

На место выехала оперативная группа Центрального района, представители администрации города, управления ГОЧС и полиции.

После осмотра специалисты установили, что на поверхности воды вдоль берега Барнаулки от пр. Социалистического до пл. Баварина действительно есть маслянистые пятна.

В 23:30 вечера в районе ввели режим "повышенной готовности". Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае отобрал пробы воды для анализа.

Чтобы локализовать распространение загрязнения установили боновые заграждения, задерживающие пятна нефтепродуктов.

Специализированная организация в составе 23 человек и 8 единиц техники работает над удалением пятен с поверхности воды.

Губернатор Алтайского края взял ситуацию на личный контроль.

По информации Барнаульского водоканала, угрозы попадания нефтепродуктов в систему водоснабжения города нет.

Ранее из-за разрушения Каховской ГЭС в низовьях Днепра произошла экологическая катастрофа.

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