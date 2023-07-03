4 июля
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Происшествия

Режим ЧС введен в Новосибирской области

Режим ЧС введен на региональном уровне в Новосибирской области. Об этом заявил министр сельского хозяйства региона Евгений Лященко, сообщает ТАСС.

Засуха.
Засуха.
CC0

В 2023 году регион настигла сильная засуха. Из-за неблагоприятных погодных условий пострадали посевы площадью 234 тыс. га - всего же было посеяно 2,35 млн га. В связи с этим режим ЧС затронул 20 районов региона.

Евгений Лященко отметил, что уже пересеяли 11 тыс., но результаты далеки от желаемых. Семена либо не взошли, либо сгорели под палящим солнцем.

Напоминаем, что режим ЧС ввели только в девяти районах Новосибирской области, еще в шести был введен режим повышенной готовности.

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