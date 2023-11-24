Режим ЧС: в российском городе прекращена подача воды потребителям

В чувашском городе Алатырь ввели режим ЧС 24 ноября в связи с понижением уровня воды в реке.

Прекращена подача воды в городскую систему водоснабжения, пишет pg21.ru.

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с понижением уровня воды.

Вода в реке опустилась ниже критической отметки.

Меры

Воду из реки Сура в перекачивают в водозаборный ковш. А также подвозят техническую воду в учреждения социальной сферы и организации города. Власти призвали горожан экономно расходовать воду, пользоваться альтернативными источниками водоснабжения.

Цифра

Население города по состоянию на 1 августа 2021 года составляло 32753 человека.

Ранее давать выходной россиянам в чрезвычайной ситуации предложили в МЧС. В МЧС подготовили пояснительную записку к законопроекту «О внесении изменений в Трудовой кодекс».