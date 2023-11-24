Режим ЧС: в российском городе прекращена подача воды потребителям

Прекращена подача воды в городскую систему водоснабжения, пишет pg21.ru.
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с понижением уровня воды.
Вода в реке опустилась ниже критической отметки.
Меры
Воду из реки Сура в перекачивают в водозаборный ковш. А также подвозят техническую воду в учреждения социальной сферы и организации города. Власти призвали горожан экономно расходовать воду, пользоваться альтернативными источниками водоснабжения.
Цифра
Население города по состоянию на 1 августа 2021 года составляло 32753 человека.
Ранее давать выходной россиянам в чрезвычайной ситуации предложили в МЧС. В МЧС подготовили пояснительную записку к законопроекту «О внесении изменений в Трудовой кодекс».