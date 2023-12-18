19 декабря
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Происшествия

Рейс из Еревана в Новосибирск задержали почти на сутки

Авиарейс авиакомпании S7 Airlines в Новосибирск задержали на 18 часов, сообщает НГС.

Самолет в ясном небе.
Самолет в ясном небе.
СС0

По словам очевидцев, самолет должен был вылететь из Еревана 17 декабря в 01:20 по местному времени, но вылет перенесли на 19:30.

Известно, что самолет прилетел в Ереван с опозданием на 8 часов. Представители S7 объяснили, что экипаж выработал санитарные нормы и отдыхает.

Сейчас пассажиры продолжают ждать вылета в аэропорту, им предоставили бесплатное горячее питание.

Ранее серьезная задержка рейса произошла в барнаульском аэропорту. Барнаульский аэропорт им. Титова сообщил о задержки рейса в Москву до 18:00. Люди должны были вылететь из Барнаула в Шереметьево еще утром рейсом SU-1431 компании "Аэрофлот". Однако по "техническим причинам" билеты аннулировали и выставили новое время — 18:00.

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