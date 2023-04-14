Ректора бийского вуза уволили с должности из-за обвинений в коррупции

Находящуюся в СИЗО Людмилу Мокрецову уволили с должности ректора бийского АГГПУ имени Шукшина, сообщает «Бийский рабочий».

По данным «БР», Мокрецова сама покинула должность. Она проконсультировалась с адвокатом и еще 10 апреля написала заявление о сложении полномочий.

11 апреля подписали приказ об увольнении.

Однако в сети есть неподтвержденная информация, что Мокрецову уволили «по дискредитирующим обстоятельствам».

Сейчас обязанности ректора исполняет Елена Гусельникова — проректор по правовому обеспечению деятельности и административной работе.

Из-за чего бывший ректор оказалась в СИЗО?

Следствие считает, что Мокрецова с 2021 по 2022 год требовала от двух своих подчиненных деньги, которые они получили в качестве дополнительных выплат.

Таким образом, она заполучила почти 1,6 млн рублей.

В конце марта суд назначил Мокрецовой наказание в виде заключения под стражу. Ее поместили в СИЗО на 45 дней.

Ранее более 400 человек подписали петицию об освобождении Мокрецовой.

Авторы петиции не верят, что Мокрецова могла совершить такое преступление. По их мнению, заключение под стражу — слишком жесткая мера, которую не применяют даже к бандитам.