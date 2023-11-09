Ребенок в детсаду застрял в игрушечной кухне, на помощь пришли спасатели с ножовкой

Инцидент произошел в детском саду — ребенок играл с другими детьми и просунул голову в отверстие игрушечной кухни. И застрял.

Педагогам пришлось вызвать специалистов, сообщает Telegram-канал «Амурские спасатели». Профессионалы аккуратно и осторожно выпилили часть конструкции из ДСП небольшой ножовкой и освободили малыша.

Ребенок не пострадал.

Ранее в Смоленском детском саду девочка получила жуткий перелом руки из-за халатности воспитателей. Девочка упала с горки "Ежик" и сломала лучевую и локтевую кости со смещением. Воспитателей не оказалось рядом, они отреагировали только на громкий плач ребенка.

Маленькой горожанке провели операцию, теперь в ее руке стоят две спицы. По словам матери малышки, кости тяжело срастаются, и ребенку приходится ходить в гипсе уже больше месяца.

Женщина обратилась в правоохранительные органы, чтобы наказать сотрудников детского сада за халатность. Там назначили судмедэкспертизу, которую смогут провести лишь когда девочке снимут гипс.

Также мама малышки рассказала, что это не первый случай невнимательности воспитателей.