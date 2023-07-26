27 июля
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Происшествия

Ребенок устроил поножовщину на детской площадке

Ребенок в одном из районов Москвы принес складной нож на детскую площадку, сообщает РЕН ТВ.

Нож.
Нож.
altai.sledcom.ru

Во время игр с другими детьми мальчик показал складной нож. А позднее он ранил одного мальчика в области сгиба руки и предплечья.

После этого мальчик скрылся. Мама пострадавшего доставила сына в медучреждение. И написала заявление в полицию.

Ведется разбирательство.

Между тем игра на детской площадке закончилась поножовщиной в сибирском городе.

Ранее девочка получила компрессионный перелом позвоночника после игры на детской площадке в Барнауле. По словам матери пострадавшей девочки, детская площадка абсолютно небезопасна. Конструкция слишком высокая, ограждений на высоте нет. Внизу же - голый бетон.

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