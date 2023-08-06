Ребенок хотел стать супергероем и дал укусить себя "черной вдове"

Восьмилетний мальчик нашел ядовитое насекомое и решил, что его укус поможет ему стать Человеком-пауком, сообщает The Mirror.

ЧП случилось в Боливии.

После укуса "черной вдовы" мальчик посадил нового питомца в банку и принес домой. Но его ладонь начала сильно отекать. Вдобавок он боялся рассказать о произошедшем.

Спустя время ребенок пожаловался матери на невыносимые боли в мышцах и признался, что планировал превратиться в супергероя, указывает Газета.Ru.

Водители доставили сына в больницу, врачи вели ему антидот, состояние ребенка стабилизировалось.

Ранее ножом отрезали челку подростку из-за кофты с пауком.

Это случилось в Нижнем Новгороде. Мальчика заподозрили в участии в «ЧВК Редан».

Подростка обвинили в пропаганде движения, после чего увели с улицы на крытую парковку, где порвали одежду и отрезали челку.

После случившегося та же группа бросилась поиски подростков в одежде с изображением паука.