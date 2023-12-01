Ребенку зажало голову дверьми автобуса в российском городе

Голову и руки ребенка зажало, когда пассажиры заходили в салон. Матери удалось освободить его.
Известно, что мальчик не пострадал.
Следователи проводят проверку по факту случившегося.
В Сургуте шестилетнего ребенка придавило дверьми автобуса, сообщает "Лента.ру".
Голову и руки ребенка зажало, когда пассажиры заходили в салон. Матери удалось освободить его.
Известно, что мальчик не пострадал.
Следователи проводят проверку по факту случившегося.
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