22 апреля
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Происшествия

Разнесло квартиры многоэтажки после взрыва газа

Экстренные службы Волгограда стянуты к дому, где утром прогремел взрыв.

Огонь. Пожар.
Огонь. Пожар.
CC0

Взрыв газа произошел рано утром в квартире на втором этаже, пишет v1.ru. После начался пожар.

По сообщению газовой службы, пострадавших нет.

На втором этаже здания выбито несколько окон, в том числе в подъезде. Балконное ограждение квартиры, где произошли взрыв и пожар, уничтожено. От взрывной волны поврежден балкон на третьем этаже.

У дома дежурят 12 машин скорой помощи. Здание оцепили.

В пострадавшем от взрыва доме отключили газ и свет.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали плиты перекрытия здания. О дальнейшей судьбе дома станет ясно после завершения обследования. Жителям пострадавшего подъезда предложили жилье маневренного фонда.

Причина

По предварительным данным, рано утром 21 апреля, произошла утечка бытового газа с последующим воспламенением. 87-летняя хозяйка квартиры на момент происшествия в жилье отсутствовала.

Ранее спасатели обрушили верхние этажи над взорвавшимся подъездом в Новосибирске. Утром 9 февраля в жилом пятиэтажном доме на Линейной, 39 взорвался газ.

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