Разъяренный кот укусил россиянку и умер

Животное укусило женщину, пишет ulpressa.ru. Пострадавшая обратилась в местный травмпункт. Медики сразу же сообщили об этом случае в ветеринарную клинику.

Кота изолировали. Но накануне животное умерло.

Сейчас специалисты извещают жителей Ульяновска о подозрении на бешенство. И просят незамедлительно обращаться в ветучреждения при обнаружении трупов животных, у которых наблюдается слюноотделение.

Ранее собака в упор застрелила хозяина. По версии следствия, после охоты хозяин собаки загружал заряженное ружье в багажник автомобиля. Пес запрыгнул в машину и лапой нажал на спусковой крючок. Оружие выстрелило в упор — охотник погиб мгновенно на месте происшествия.

Также собака включила дома фен и устроила пожар. Хозяйка забыла выдернуть шнур от фена из розетки, а пес случайно его включил, потом швырнул на кровать, на которой лежало шерстяное покрывало. Медпомощь понадобилась женщине и собаке.