Расстрельная яма: найденные в России останки более 30 человек не смогли опознать

Обнаруженные во дворе одного из жилых домов человеческие останки не смогли опознать.

Страшную находку обнаружили в Карелии, в Медвежьегорске.

Человеческие скелеты нашли во время ремонта около жилого дома, где располагаются муниципальные квартиры, указывает gubdaily.ru. Управляющая компания решила снести уличный туалет, который не чистился 30 лет. И тогда обнаружили человеческие скелеты.

Депутат регионального парламента Эмилия Слабунова направила запрос в Следственный комитет. Там ответили, что обнаружены останки 30 человек давностью от 50 до 70 лет. И что их отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Прошел год. Депутат вновь отправила запрос в региональный Следком — о результатах экспертизы и судьбе останков. Выяснилось, что это останки 35 человек — 20 мужских, 14 — женских, у одних не определили пол. Причины смерти эксперты установить не смогли, рассказала парламентарий.

Останки переданы для погребение на деревенском кладбище.

Ярусы

Останки размещались в квадрате четыре на четыре метра, в несколько ярусов. Свидетели извлечения говорили о замеченных пулевых отверстиях. Очень похоже на расстрельную яму.

Другие подробности не сообщаются.

Ранее грибник в лесу наткнулся на несколько десятков свежих могил. Это произошло под Новосибирском. Могилы длинные и узкие, на обычные захоронения не похожи. Невзрачные металлические таблички с пятизначными номерами воткнуты в уже закопанные траншеи через каждый метр.

Новые могилы расположены за пределами ограждения кладбища и близко к общественной территории, которую посещают грибники, владельцы собак и дети.