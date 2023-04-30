2 мая
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Происшествия

Раскрыто заказное убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга. Но есть странный нюанс

Спецслужбы раскрыли убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, произошедшего в 1997 году, сообщает ТАСС.

Автомат Калашникова.
Автомат Калашникова.
Открытые источники

Киллеры признались, что действовали по заказу лидера «тамбовской» организованной преступной группировки (ОПГ) Владимира Барсукова (Кумарина). Он лично передал им орудие убийства.

Преступники работали в паре — один отслеживал перемещения чиновника, а другой вел стрельбу из автомата Калашникова, указывает Газета.Ru.

Между тем в 2015 году в Москве при странных обстоятельствах умер фигурант дела об убийстве Маневича. Авторитет Сергей Яковлев по кличке Фандора, один из основных фигурантов двух громких дел — об убийстве вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича и телеведущего Владислава Листьева, умер в Москве.

Оказалось, что Фандора по документам на чужую фамилию лег в одну из больниц, расположенных на Каширском шоссе в Москве. А утром врачи обнаружили его в палате мертвым.

Официально было признано, что «авторитет» скончался от сердечного приступа. Но у сыщиков есть серьезные сомнения в том, что Яковлев ушел из жизни без чей-либо помощи.

Что произошло

Маневича убити 18 августа 1997 года в Санкт-Петербурге, когда он ехал в автомобиле вместе со своей женой. Ему было 36 лет.

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