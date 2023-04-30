Раскрыто заказное убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга. Но есть странный нюанс

Киллеры признались, что действовали по заказу лидера «тамбовской» организованной преступной группировки (ОПГ) Владимира Барсукова (Кумарина). Он лично передал им орудие убийства.

Преступники работали в паре — один отслеживал перемещения чиновника, а другой вел стрельбу из автомата Калашникова, указывает Газета.Ru.

Между тем в 2015 году в Москве при странных обстоятельствах умер фигурант дела об убийстве Маневича. Авторитет Сергей Яковлев по кличке Фандора, один из основных фигурантов двух громких дел — об убийстве вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича и телеведущего Владислава Листьева, умер в Москве.

Оказалось, что Фандора по документам на чужую фамилию лег в одну из больниц, расположенных на Каширском шоссе в Москве. А утром врачи обнаружили его в палате мертвым.

Официально было признано, что «авторитет» скончался от сердечного приступа. Но у сыщиков есть серьезные сомнения в том, что Яковлев ушел из жизни без чей-либо помощи.

Что произошло

Маневича убити 18 августа 1997 года в Санкт-Петербурге, когда он ехал в автомобиле вместе со своей женой. Ему было 36 лет.